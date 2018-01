Grande attesa per la riapertura del cinema Fulgor: apertura straordinaria a mezzanotte, biglietti sold out

Attualità

Rimini

| 12:23 - 15 Gennaio 2018

Cresce l’attesa per l’apertura del Cinema Fulgor che da sabato 20 gennaio, nella ricorrenza del compleanno di Federico Fellini, torna alla città. Un’attesa e un interesse che i riminesi hanno confermato questa mattina: tutti i coupon messi a disposizione per le visite guidate gratuite organizzate da Khairos srl per sabato pomeriggio e che si potevano ritirare da oggi al Cinema Multisala Settebello sono andati esauriti in brevissimo tempo. Alla luce dell’altissima richiesta, la società di gestione in accordo con l’Amministrazione ha deciso di dare una ulteriore possibilità per visitare gratuitamente le sale del cinema restaurate e scenografate dal premio Oscar Dante Ferretti: sabato sera dopo la mezzanotte infatti, terminata l’ultima delle cinque visite guidate, sarà possibile entrare liberamente e scoprire in un suggestivo ‘tour notturno’ l’allestimento del nuovo motore culturale della città. Apertura straordinaria che proseguirà anche il giorno seguente: eccezionalmente infatti, il Fulgor sarà visitabile gratuitamente e senza prenotazioni anche domenica 21 a partire dalle 10 fino alle 15.

Le celebrazioni per il compleanno di Fellini inizieranno già venerdì sera, con una preview: allo scoccare della mezzanotte infatti, alcuni personaggi ‘felliniani’ simbolicamente si riprenderanno possesso del “loro” cinema. Un prologo quindi del lungo fine settimana di festeggiamenti per la restituzione di un simbolo della città di Rimini nel mondo.