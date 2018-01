Rimini, abbordano la prostituta "è una nostra amica" ma lei si contraddice: denunciati 3 sammarinesi

Cronaca

Rimini

| 11:50 - 15 Gennaio 2018

E’ proseguito anche lo scorso week end il servizio di controllo della Polizia Municipale per constratare la prostituzione. Nel corso dei controlli di sabato scorso, gli agenti in servizio hanno sorpreso tre uomini, residenti nella Repubblica di San Marino, che avevano fatto salire sulla loro auto una prostituta rumena, seduta ad una fermata del bus in viale Regina Margherita a Bellariva. La donna era peraltro stata identificata solo pochi minuti prima dagli agenti ed era già nota alla Polizia Municipale. La pattuglia quindi ha seguito l’auto per qualche centinaio di metri per poi fermarla e procedere al riconoscimento. Gli agenti hanno riscontrato che a bordo dell’auto, oltre al conducente e alla donna, erano presenti altri due uomini. Interpellati, i tre uomini hanno dichiarato di aver fatto salire in auto la ragazza perché loro amica, versione ribadita anche dalla donna che però non sapeva ricordarne né i nomi né dettagli su come e quando li avesse conosciuti. Per i tre uomini, tutti sopra i cinquant’anni, è scattata la denuncia che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro. Sale quindi a otto il numero di denunce ad un mese dall’entrata in vigore della nuova ordinanza.