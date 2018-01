Ciclismo, la stagione agonistica delle Benessere e Sport inizia con una vittoria e tanti piazzamenti

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:01 - 15 Gennaio 2018

Sabato 13 gennaio è ripartita la nuova stagione agonistica e la Benessere e Sport di Santarcangelo lo fa nel migliore dei modi. La prima gara in assoluto per quest’anno vede impegnati i Super Gentleman A e B e la prima vittoria in assoluto è con Claudio Valentini. Alle sue spalle si piazzano Claudio Ardondi (2°), Bartolomeo Celato (3°) e Paolo Manfroni (5°). Seconda gara in programma con i Gentleman, Benessere e sport è protagonista con Mario Ceccaroni che si è piazzato secondo di categoria. Inoltre effettuata la premiazione del Trofeo Conad 2017 e del Campionato Provinciale 2017. In totale la squadra ha vinto 4 classifiche Conad e 5 titoli provinciali.