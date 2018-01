Rimini, furto nell'auto in sosta nel parcheggio esterno del supermercato

Cronaca

Rimini

| 14:00 - 14 Gennaio 2018

Non lasciate il portafoglio o effetti personali a bordo dell'auto perchè può costare caro. Lo hanno imparato a proprie spese molti cittadini, vittime di furti specialmente nei parcheggi dei supermercati o nelle aree di sosta, luoghi in cui spesso si è indaffarati con borse e bagagli e ci si separa per qualche istante fatale dai propri oggetti di valore. Anche nella giornata di ieri, sabato 13 gennaio, si è verificato un episodio di questo tipo in via Flaminia a Rimini nel parcheggio di un supermercato. Un cittadino ha infatti trovato la propria auto forzata da ignoti. La segnalazione arriva da un lettore. Ricordiamo il numero whatsapp della nostra redazione 347 8809485.