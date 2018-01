Elisa, Monica e Irene: le tre studentesse protagoniste a un importante concorso di lingua inglese

Attualità

Misano Adriatico

| 13:39 - 14 Gennaio 2018

È un podio tinto tutto di rosa quello di Looking for talent, il concorso in lingua inglese, giunto alla quinta edizione, organizzato dal Liceo Linguistico San Pellegrino riservato agli alunni di classe III delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Rimini, Pesaro-Urbino e della Repubblica di San Marino.

Primo posto per Elisa Dellavalle, classe III C dell’Istituto Comprensivo Agostino Di Duccio (Miramare), dietro di lei Monica Mussoni, della classe IIIA dell’Istituto Comprensivo XX Settembre (Rimini), e terzo posto per Irene Guerra, classe IIIC dell’Istituto Comprensivo Enrico Fermi (Rimini).

Si è svolta ieri pomeriggio la cerimonia di premiazione presso l’Aula Magna del Liceo Linguistico San Pellegrino. Alle tre vincitrici sono stati consegnati i premi previsti: 500 euro al primo classificato, 300 euro al secondo e 200 al terzo.

Erano andati letteralmente a ruba i 150 posti disponibili. I concorrenti si sono sfidati lo scorso 25 novembre nella prova che prevedeva esercizi grammaticali, lessicali, compositivi e culturali.

La commissione ha segnalato, inoltre, per merito i seguenti partecipanti (riportati in ordine alfabetico), che hanno ottenuto un punteggio superiore a 80/100. A loro è stato donato dalla casa editrice Pearson and Longman un dizionario inglese-italiano:

Bianchini Tommaso, IIIB, I.C. 1 Geo Cenci di Riccione,

Blais Matthias, IIIA, Wladimiro Spallanzani, Karis Foundation, Rimini

Fabbri Sofia, IIIB, Scuola media paritaria Santa Filomena, San Giovanni in Marignano

Falcioni Teresa, IIIC I.C. Matteo Nuti, Fano

Martinelli Olimpia, IIIA, I.C. G. Lanfranco, Gabicce mare

Muscillo Maria Irene, IIIA, I.C. Luigi Pirandello, Pesaro

Scotoni Renato, IIIB, Bertola, I.C. SMS Aurelio Bertola