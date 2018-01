Rimini, verso le elezioni politiche: al via il rilascio duplicati tessere elettorali

Attualità

Rimini

| 10:51 - 14 Gennaio 2018

Con l’avvicinarsi della data delle elezioni politiche previste per domenica 4 marzo, l’Ufficio elettorale del Comune di Rimini invita gli elettori a controllare per tempo il possesso dei documenti necessari per

esprimere il voto.



Gli elettori che hanno esaurito o smarrito la tessera elettorale potranno così richiederne una nuova per tempo presso l’Ufficio Elettorale di via Marzabotto, 25 aperto al pubblico Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18, Martedì e Giovedì dalle 8 alle 16 con orario continuato, Sabato dalle 8:30 alle 12,30.