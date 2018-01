Tutto pronto per il Sigep: numeri da record e bus navetta gratuiti per Rimini Fiera

Attualità

Rimini

| 09:49 - 14 Gennaio 2018

Oltre 160.000 buyers (33.000 gli stranieri da 180 paesi) sono attesi al Sigep 2018, il salone

della gelateria e pasticceria di Rimini, in programma dal 20 al 24 gennaio prossimi.

Per agevolare i trasferimenti saranno sette gli scali aeroportuali collegati alla Fiera di Rimini da bus navetta: Bologna, Milano Linate, Roma Fiumicino, Falconara, Venezia, Treviso e Bergamo. La novità 2018 è l'allestimento di un Treno Sigep che si muoverà fra le stazioni di Cattolica (cinque fermate) e Santarcangelo, in entrambe le direzioni. Una direttrice strategica sia per gli operatori dell'area, sia per quelli che soggiorneranno negli hotel della zona.

Alla rassegna internazionale esporranno 1.250 imprese, 900 gli appuntamenti in programma fra quelli del calendario ufficiale e quelli a cura degli espositori. Il quartiere si presenterà con una dimensione record e sold out: dopo l'ultimo step di ampliamento, l'area espositiva è ora di 129.000 metri quadri, raggiunti con i lavori degli ultimi 18 mesi e compiuti senza mai interferire con le manifestazioni in corso. 21,5 milioni l'investimento per l'ampliamento.

Per quanto riguarda l'accoglienza di visitatori e operatori, Italian Exibition Group, che organizza gli eventi di RiminiFiera e Fiera di Vicenza, ha confermato l'accordo con Trenitalia per garantire un congruo numero di fermate alla stazione 'RiminiFiera' sulla tratta Milano/Lecce, in entrambe le direzioni.

Ieg ha inoltre approntato bus navetta gratuiti che si muoveranno sul litorale degli alberghi con fermata alla Fiera di Rimini, a cui si aggiungerà un bus navetta gratuito e mattutino dalla stazione di Riccione verso la Fiera di Rimini.

Per chi arriverà in auto, i parcheggi del quartiere sono pronti a ricevere 11.000 autoveicoli nelle quattro aree attrezzate. Ai parcheggi Sud, Est e Ovest saranno attive le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici dotate di prese per auto e moto.