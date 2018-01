Quattro furti in poche ore a Cattolica, nel mirino locali pubblici e abitazioni

Cronaca

Cattolica

| 07:43 - 14 Gennaio 2018

Dopo qualche giorno di parziale tregua, i ladri sono tornati a imperversare a Cattolica. Due i colpi messi a segno, uno l'altra notte nel centro della città alla gelateria Adler di piazza Nettuno. I ladri hanno frantumato l’ingresso in vetro del locale, una volta dentro hanno puntato direttamente al bancone e al registratore di cassa, dove hanno trovato del denaro contante. Nella stessa notte sono stati segnalati altri furti in un bar di viale Dante e in una parrucchiera di via Perugia. I ladri hanno tentato di derubare anche una casa in pieno giorno in via Garibaldi; dopo aver forzato la portafinestra i malviventi si sono portati via tutto l'oro, un piumino verde della Colmar e un paio di ciabatte.