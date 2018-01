Rimini, centro storico fuori controllo. Ancora un furto, colpita anche la gelateria Scintilla

Cronaca

Rimini

| 07:10 - 14 Gennaio 2018

Ancora un colpo in pieno centro storico a Rimini. Nella notte tra venerdì e sabato qualcuno è infatti penetrato anche all’interno della gelateria Scintilla che fa angolo tra piazza Cavour e Corso d'Augusto. L’azione dovrebbe essere durata pochissimi minuti. I ladri hanno prelevato un fondo cassa ed alcuni oggetti multimediali. Gli investigatori non escludono che possa trattarsi degli stessi che, nella notte, hanno colpito anche il bar Spazi poco distante. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati sabato pomeriggio i dipendenti della gelateria che hanno trovato la porta forzata, presumibilmente è rimasta in quello stato per buona parte della mattinata senza che nessuno se ne accorgesse. L’ammontare economico del danno è ancora in corso di quantificazione. La polizia di Rimini si sta occupando della vicenda.