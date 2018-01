DIRETTA TESTUALE Calcio Serie D: Rimini - Tuttocuoio LIVE

Sport

Rimini

| 13:58 - 14 Gennaio 2018

Rimini - Tuttocuoio 1-1 (Finale)

Reti: 12' pt Arlotti, 46' st Costalli



Rimini (3-4-1-2): Scotti; Mazzavillani, Brighi, Petti; Viti (dal 21' st Pasquini), Valeriani, Montanari (25' st Righini), Guiebre (dal 43' st Variola), Cicarevic (dal 40' st Ambrosini); Arlotti, Buonaventura (dal 21' st Traini)

In panchina: Rapisarda, Variola, Cola, Romagnoli, Di Stefano.

Allenatore: Righetti



Tuttocuoio (3-4-3): Mascagni; Ferri, Anichini, Gregorio; Bertolucci, Forgione (dal 42' st Ciabatti), Gialdini, Paccagnini; Chiti (dal 1' st Cortopassi), Masini (dal 31' st Costalli), Mancosu (dal 37' st Bongiorno).

In panchina: Fiaschi, Manfredi, Verladi, Costalli, Fino.

Allenatore: Mezzanotti.



Arbitro: Petrella di Viterbo (Piotti e Feraboli di Brescia).

Ammoniti: Gialdini, Forgione, Buonaventura, Cortopassi, Gregorio, Petti

Espulsi:

Note: spettatori 2996 (2342 abbonati, 654 paganti).



LE PRINCIPALI AZIONI DELLA GARA



2': Tuttocuoio subito pericoloso al "Neri": spiovente in area, su cui il più veloce è Masini che da ottima posizione clamorosamente mette a lato di piatto.

12': RIMINI IN VANTAGGIO!! Scott Arlotti prende palla al limite destro, servito da Cicarevic, entra in area e di destro batte Mascagni sul suo palo.

13': Il Tuttocuoio risponde subito mettendo i brividi al pubblico biancorosso. Masini è l'assistman per Forgione che dal limite dell'area, con la difesa riminese non ben appostata, spara clamorosamente fuori dallo specchio della porta di Scotti.

18': Cross di Arlotti dalla destra sul secondo palo dove Guiebre schiaccia di testa: palla a lato.

27': Ammonito Gialdini per un fallo a centrocampo su Buonaventura.

35': Guiebre va via sulla sinistra e prova la conclusione da posizione defilata. Mascagni para in due tempi.

43': Valeriani ci prova d'esterno da fuori area, andando di poco oltre la traversa toscana.

44': Ammonito Forgione al secondo brutto fallo.

45': IL primo tempo si chiude senza recupero e con il Rimini in vantaggio 1-0 sul Tuttocuioio grazie al gol di Arlotti.

---------------------------------------

1' La ripresa inizia con un cambio per il Tuttocuoio: fuori Chiti e dentro Cortopassi.

10': Doppio corner consecutivo per il Rimini, ma è un niente di fatto.ù

13': Il portiere toscano Mascagni si riscatta con una grande parata su Cicarevic lanciato a rete. E' solo angolo per i biancorossi. Sul cross di Arlotti dalla bandierina ci prova da fuori area Mazzavillani, con palla molto alta sulla traversa.

19': Ammonito Buonaventura per un fallo in attacco.

21': Doppio cambio per il Rimini: Pasquini entra al posto di Viti, Traini al posto di Buonaventura.

25': Ancora un cambio per mister Righetti che richiama Montanari e inserisce Righini a centrocampo.

27': Ammonito Cortopassi per un fallo su Guiebre.

31': Per il Tuttocuoio Costalli prende il posto di Masini.

32': Brividi per Scotti che vede sfilare di un nulla lontano dal palo alla sua sinistra la staffilata dalla lunga distanza di Forgione.

33': Ammonito Gregorio per un fallo vicino alla bandierina su Pasquini, pronto a crossare in mezzo.

36': Nel Tuttocuoio entra Bongiorno ed esce Mancosu.

40': Il tecnico Righetti richiama Cicarevic ed inserisce nella mischia Ambrosini.

42': Prosegue la girandola dei cambi con l'ingresso di Ciabatti per Forgione.

44': Entra Variola e dà il cambio a Guiebre.

45': L'arbitro concede 5' di recupero nella ripresa.

46': COSTALLI RIPORTA IN PARITA' IL TUTTOCUOIO: difesa biancorossa scoperta sul cross dalla destra, e Costalli pronto alla conclusione sotto il corpo di Scotti.

50': Ammonito Petti.

51': Finisce qui. 1-1 tra Rimini e Tuttocuoio. Al gol in apertura di Arlotti (12') risponde Costalli al 91'.