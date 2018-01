Rimini, da fiore all’occhiello del turismo a simbolo di degrado. Grilli Pensanti: "troppe buche sulle strade"

Attualità

Rimini

| 13:21 - 13 Gennaio 2018

L'associazione Grilli Pensanti denuncia il cattivo stato di manutenzione delle strade di Rimini: "Una città che voglia fare della mobilità in bicicletta il proprio fiore all’occhiello non può permettersi di avere buche e strade rovinate che minano l'incolumità dei cittadini". Tutto nasce dalla segnalazione dei cittadini: le vie in questione sono la Tolemaide, Sacramora, Jano Planco, via del Crocifisso e via Premilcuore. "Grazie alle segnalazioni dei cittadini e ai nostri servizi la maggior parte di queste strade sono state prontamente riparate, altre come parte della via Tolemaide sono ancora in dissesto", denuncia l'associazione. Il monito al Comune è di "investire di più sulla manutenzione", ricordando che "nel corso del 2017 sono state più di 200 le richieste risarcitorie arrivate all’amministrazione di Rimini da parte di cittadini per danno da insidia stradale per cui anche valutando il solo danno economico a cui inevitabilmente si va incontro".