DIRETTA TESTUALE calcio Serie D: Rimini - Pianese LIVE dallo stadio Neri

Sport

Rimini

| 12:51 - 21 Gennaio 2018

Rimini - Pianese 1-0 (Finale)

Reti: 41' st Viti



Rimini (3-4-1-2): Scotti; Romagnoli, Brighi, Petti; Simoncelli (dal 19' st Righini), Variola (dal 19' st Viti), Montanari (dal 30' st Valeriani), Guiebre; Arlotti (dal 34' st Pasquni); Buonaventura, Ambrosini (dal 1' st Traini).

In panchina: Romani, Vesi, Mazzavillani, Di Stefano.

Allenatore: Righetti.



Pianese (4-4-1-1): Wroblewski; Marghi (dal 17' st Mannarini), Fapperdue (dal 43' st Giustarini), Capone, Gagliardi; Benedetti (13' pt Bracciali), Maresi (dal 46' st Khtella), Simeoni, Catanese; Golfo; Ferri (dal 19' st Sartori).

In panchina: Palumbo, Petroselli, Bianchi, Carissimi.

Allenatore: Masi.



Arbitro: Zuffada di Sulmona (Cicchiti di Chieti - Franco di Padova).

Ammoniti: Catanese, Petti, Gagliardi, Traini, Simeoni, Sartori

Espulsi:

Note: spettatori 2.709 (367 paganti, 2342 abbonati).



LE PRINCIPALI AZIONI DELLA GARA (inizio ore 14.30)



7': Guiebre va via tra due avversari avvincinandosi al limite sinistro dell'area, clamorosa scelta dell'arbitro che non estrae un sacrosanto cartellino al n. 2, Marghi. Punizione per il Rimini battuta da Simoncelli di destro in mezzo all'area, ribattuta dalla difesa sui piedi di Arlotti che prova il tiro e, con una piccola deviazione di Buonaventura, mette in difficoltà il portiere della Pianese. E' corner, ma sulla battuta si infortuna al volto un giocatore ospite.

13': Niente da fare per Benedetti, che è costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto il tecnico toscano Marco Masi inserisce Bracciali.

17': Ancora Arlotti pericoloso, ma questa volta non trova lo specchio spendendo alto con il portiere Wroblewski fuori dai pali.

18': La spinta biancorossa si fa veemente e il portiere toscano è costretto ad ucire fino al limite per contrastare l'avanzata di Guiebre.

34': Ottimo cross dalla sinistra di Arlotti sul secondo palo per la testa di Simoncelli che si vede però murare il tiro da un difensore toscano.

38': Primo cartellino della gara: giallo per Catanese colpevole di un brutto fallo in zona d'attacco.

39': Subito pareggiato il conto dei gialli: sul taccuino dell'arbitro finisce Petti.

40': Occasionissima per la Pianese: è Scotti a dire no al gol toscano con un volo a togliere da sotto la traversa il colpo di testa di Ferri. Primo corner anche per la Pianese.

43': Romagnoli perde palla sulla trequarti, la Pianese s'invola in area in contropiede ma Brighi ci mette una pezza e manda in angolo (senza conseguenze sul tiro dalla bandierina).

45': Ammonito Gagliardi che sulla destra dell'attacco biancorosso ferma la volata di Simoncelli appena fuori dall'area.

45': L'arbitro concede 2 minuti di recupero nel primo tempo.

46': Arlotti prova a battere direttamente in porta la punizione dal limite, ma non centra lo specchio.

46': Golfo prende palla al limite e ci prova di sinistro, con Scotti pronto alla presa nonostante una deviazione.

47': Ancora Golfo protagonista dalla sinistra: entra in area e calcia di poco sopra la traversa.

48': Finisce qui, oltre al recupero inizialmente concesso. Nel primo tempo 0-0 tra Rimini e Pianese.

--------------------------------------------------------

1': La ripresa inizia con il primo cambio del Rimini. Ambrosini rimane negli spogliatoi, al suo posto Traini.

2': Traini subito ammonito. Salterà la trasferta di Forlì.

6': Romagnoli spedisce in corner evitando problemi maggiori sul traversone dalla destra di Bracciali. Niente di fatto dal corner.

9': Guiebre parte dalla difesa, si accentra e arrivato sui 20 metri trova il fallo di Simeoni. Ammonito.

11': Clamorosa traversa del Rimini con un bolide di Guiebre che si stampa sull'incrocio, ma non passa la riga di porta. Peccato.

15': Variola dalla distanza: palla bassa preda del portiere.

17': La Pianese sostituisce Marghi con Mannarini.

19': Triplo cambio. Due biancorossi (Viti per Variola e Righini per Simocelli) e uno per la Pianese (Sartori per Ferri).

21': Ancora una grande occasione per il Rimini: corner di Righini sul secondo palo per la testa di Brighi che sfiora di un nulla il palo. Palla fuori.

30': Il Rimini sostituisce Montanari con Valeriani.

34': Mister Righetti prova il tutto per tutto per sbloccare la partita: fuori Arlotti e dentro Pasquini.

36': Ammonito Sartori per un fallo su Petti.

37': Ad una manciata di minuti dalla fine la Pianese controlla agevolemente il pareggio, senza correre troppi rischi.

41' GOL DEL RIMINI!!!! Cross lungo di Guiebre da sinistra, raccoglie Viti dalla parte opposta e infila il portiere con un perfetto pallonetto di sinistro sotto l'incrocio.

43': Sostituzione per la Pianese: esce Fapperdue ed entra Giustarini.

45': Sono 5 i minuti di recupero nella ripresa.

45': Ammonito Brighi per un fallo tattico a centrocampo.

46': Cambio nella Pianese: esce Maresi ed entra Kthella.

50': Guiebre, servito da Pasquini sulla sinistra, lascia partire un tiro che sembra gol, ma con una deviazione esce fuoti dallo specchio. E' il 9° corner per il Rimini.

50': Finisce così! Il Rimini vince contro la Pianese per 1-0 grazie al gol di Viti nel finale.