Risate a teatro a Riccione per regalare un sorriso ai bimbi meno fortunati: oltre 4000 euro raccolti

| 12:25 - 13 Gennaio 2018

Con la preziosa collaborazione della compagnia teatrale "Quei dal Funtanele", che giovedì 11 gennaio ha messo in scena la commedia "La sunambla", la Round Table 49 di Riccione ha ottenuto un ottimo risultato in termini di solidarietà.

Il ricavato della serata è stato infatti devoluto ad A.R.O.P. Onlus, un'organizzazione che si occupa dell'assistenza ai pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica e alle loro famiglie. A.R.O.P. sta costruendo una casa accoglienza a Rimini per ospitare i bambini e i loro genitori, durante le lunghe terapie che devono affrontare.

La RT49 ha voluto contribuire a questo scopo organizzando questo evento: il presidente Edgardo Daidone ha consegnato a Roberto Romagnoli, presidente di A.R.O.P., un assegno di ben 4109 € che verrà destinato alla realizzazione di questo importante progetto.

La RT49 di Riccione festeggia così il decimo anno di questo appuntamento di solidarietà e il trentesimo della compagnia teatrale Quei dal Funtanele, che ringraziamo con tutto il cuore, insieme al Comune di Riccione che ha concesso il patrocinio per l'evento.

Le altre iniziative di solidarietà: l'associazione, le cui origini risalgono al 1926 in Inghilterra, è ora presente in oltre 60 nazioni. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono a oggi sul territorio nazionale oltre 60 club detti "Tavole". Tra le molteplici opere di beneficenza, si possono ricordare: la costruzione di una Scuola elementare ad Amaro, paese del Friuli colpito dal terremoto del 1976, la realizzazione e promozione della linea telefonica nazionale "S.O.S. Infanzia - Telefono Azzurro", la divulgazione e promozione della "Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia", approvata dall'Assemblea Generale dell'Onu nel 1989, attività per cui la Round Table Italia è stata nominata Ambasciatrice Unicef, l'appoggio ed il sostegno a favore dell'Associazione Internazionale per le Cardiopatie Infantili, l'appoggio ed il sostegno a favore dell'A.I.L - Associazione Italiana Leucemie.