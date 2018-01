Moto, è ufficiale: il santarcangiolese Rinaldi correrà in Superbike

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:52 - 13 Gennaio 2018

Dopo due stagioni ricche di soddisfazioni nel Campionato Europeo Superstock 1000, con il secondo posto al debutto ed il titolo nel 2017, l’Aruba.it Racing-Junior Team sbarca nel Mondiale Superbike con Michael Ruben Rinaldi, al quale sarà affidata una Ducati Panigale R. Come riporta Motorsport, Il 22enne santarcangiolese, che lo scorso anno ha centrato il titolo con tre vittorie e cinque podi, farà così il suo debutto nella classe regina dopo aver mosso con riscontri positivi i suoi primi passi con la bi-cilindrica nei test dello scorso novembre.Nel suo anno d’esordio in Superbike, la squadra parteciperà a tutti i round europei, per poi valutare se estendere il proprio impegno agonistico. «Sono molto felice per questa opportunità. Poter continuare a correre con l’Aruba.it Racing-Junior Team e salire di categoria nel mondiale Superbike, con un’ottima moto ed una squadra molto preparata, è come un sogno che si avvera. Inizieremola nostra stagione ad Aragon,

quindi sfrutteremo il tempo a disposizione per prepararci al meglio. Abbiamo tutto il necessario per ottenere dei bei risultati».