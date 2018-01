Cresce l'attesa a Santarcangelo per la prima gara di Canicross. Cos'è e come iscriversi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 08:40 - 13 Gennaio 2018

La Polisportiva Colti In Castagna organizza domenica 21 gennaio 2018 la prima gara di Canicross a Santarcangelo di Romagna, denominata “1° Clementino Race”, presso il Parco Baden Powell. I sentieri del parco della cittadina della Valmarecchia vedranno sfrecciare i binomi uomo-cane a piedi, in mountain bike e con il monopattino sportivo.

In Italia sempre più persone che hanno deciso di accogliere nella propria famiglia uno o più cani si avvicinano al canicross, al bike e allo scooter joring. Si tratta di sport cinofili, riconosciuti nel nostro Paese dal CONI e che trovano origine nel mondo dello Sleddog. Queste discipline, oggi riconosciute a livello internazionale, rappresentano una nuova frontiera della cinofilia e del benessere psicofisico del cane e del suo umano. Questi sport prevedono la corsa con il cane con o senza mezzi. Infatti si può correre a piedi, ma anche condurre la mountain bike o il foot bike o mountain scooter (una sorta di monopattino espressamente studiato per gli sterrati e il mushing): in tutti e tre i casi, come nello sleddog (attività sulla neve con i cani da slitta), il cane, che indossa un imbrago speciale, corre davanti all'umano e sono legati tra loro tramite una linea ammortizzata; il terreno su cui vengono praticati, è sterrato, con più o meno dislivello, per distanze variabili (dai 3 km)

La Polisportiva Colti In Castagna è formata da un team di atleti uniti dalla passione per queste attività. Sport che permettono di mantenere un fortissimo legame con i compagni di vita a quattro zampe. Un gruppo di amici, con sede nella ridente Romagna, ognuno con la propria storia ed esperienza sportiva. I veri protagonisti sono, senza alcun dubbio, i cani. Le star Colti In Castagna sono Meticci, Golden, Galgo, Cecoslovacchi, Border, Kurzhaar, Cattle Dog, per citarne alcuni. Quello che muove la passione dell’associazione è prima di tutto il divertimento, che deve essere condiviso con i cani: la loro motivazione, salute, benessere e visione di questo sport come un gioco, sono le basi per svolgere queste discipline, che prima di essere agonistiche, devono essere vissute come un momento di complicità e di spasso con i nostri migliori Amici.

Colti In Castagna promuove il Canicross attraverso attività sportive, quali allenamenti, organizzazione gare e giornate divulgative. La “1° Clementino Race”, che l'Amministrazione Comunale di Santarcangelo ha accolto con entusiasmo, concedendo il Patrocinio, vedrà impegnati circa 50 binomi che correranno su un percorso misto collinare di 4 Km e 80 mt dsl, molto vario nel suo sviluppo, passando da tratti di ciclabile a single track e spazi larghi in erba. Una gara tecnica ma allo stesso tempo molto divertente, e piacevole, sia per chi e alle prime armi, e per i Canicrosser più incalliti! I primi concorrenti a partire saranno le Bike alle ore 10; a seguire la categoria Scooter Joring, Canicross e infine la non competitiva e i bambini. Durante la gara i percorsi interessati del Parco saranno chiusi, ma il pubblico potrà osservare la corsa fuori dai sentieri o nell’ampio spazio dedicato alla partenza e all’arrivo: lo spettacolo è assicurato! L’invito è tuttavia quello di non sostare lungo il tracciato con i cani.

Grande importanza il lavoro di “trail building” a cura della Polisportiva, a cura di Wolf (Massimo Dolci) e Luca Dolci, che, la mattina del 27 dicembre, hanno tagliato erba, pulito una parte del boschetto e valutato i passaggi più "critici", come potete vedere dalle foto. Un'attività di essenziale importanza quella della manutenzione dei sentieri e che disegna l'origine dell nostra Polisportiva. Colti In Castagna - Trailbuilding Talamello è infatti il fulcro intorno al quale tutto ruota: la passione per la mtb enduro e il proprio territorio, tanto da decidere di "aprire" sentieri sul Monte Pincio così da poter far divertire tutti gli amanti delle ruote grasse. L'animo da trail building è senza dubbio una delle caratteristiche della Polisportiva: per questo ci piace scegliere, anche per il canicross, spot speciali. Per la gara del 21 gennaio abbiamo voluto trovare la combinazione che rispecchiasse al meglio le caratteristiche di Colti in Castagna: una location centrale ma al tempo stesso wild, non lontana dalla sede dell'asd. Siamo infatti in Valmarecchia, luogo magico e ricco di tradizione e cultura; respireremo la storia della meravigliosa cittadina di Santarcangelo, ammirandone alcuni suggestivi scorci. Tutte le informazioni per iscrizioni e gli aggiornamenti verranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’evento cercando 1° Clementino Race - Gara Canicross - Coppa Italia CSEN 2018 o sul sito www.coltiincastagna.weebly.com

La manifestazione si concluderà con le premiazioni alle ore 12:30 circa.