Mezzo pesante abbatte palo della luce a Riccione, sul posto la muncipale per regolare il traffico

Cronaca

Riccione

| 07:35 - 13 Gennaio 2018

Un mezzo pesante abbatte un palo della pubblica illuminazione alla rotonda tra viale Torino con viale Giovanni Da Verazzano. L’incidente, venerdì mattina a Riccione. L'autotreno stava affrontanto la rotonda di piazzale Marinai. La Polizia municipale è dovuta intervenire per regolare il traffico a causa della carreggiata parzialmente ridotta, in attesa che gli addetti di Hera intervenissero sul palo danneggiato per mettere in sicurezza l’area.