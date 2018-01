Rimini: gestione pratiche edilizie più semplice con il nuovo elenco online. Possibilità di consultare il proprio immobile

Attualità

Rimini

| 13:30 - 12 Gennaio 2018

Compie un sostanzioso passo avanti il processo per la semplificazione dei procedimenti legati all’attività edilizia. Da oggi è infatti possibile consultare online l’elenco delle pratiche edilizie associate al fabbricato di riferimento sul territorio. Una ricerca delle pratiche che, tramite un applicativo sviluppato dal Sistema informativo territoriale del Comune di Rimini, consente di effettuare ricerche per via e numero civico, oppure per estremi catastali dell’ immobile o, infine, per numero pratica.

“Riteniamo possa considerarsi – ha detto l’assessore alla Innovazione tecnologica del Comune di Rimini Eugenia Rossi di Schio che con l’assessore al Territorio Roberta frisoni ha seguito lo sviluppo del nuovo strumento – solo una prima tappa di un programma di radicali cambiamenti per incrementare la trasparenza degli atti e l’accessibilità degli utenti, sulla base di una semplificazione concreta. Una prima tappa ma estremamente importante del processo di digitalizzazione dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Rimini, che prevede anche la digitalizzazione dei documenti in archivio e la trasmissione digitale delle pratiche, per migliorare il servizio offerto a cittadini, professionisti e operatori del settore. Una rincorsa per recuperare settant’anni di pratiche pregresse che sta riguardando circa 15.000 faldoni e che già ora sta producendo i primi importanti risultati.”



L’applicativo da oggi online consente la consultazione del Fascicolo Edilizio, vale a dire l’elenco dei procedimenti edilizi relativi ai fabbricati presenti nel territorio. La base dati è stata costruita mettendo a sistema il patrimonio informativo rappresentato dai vari archivi dei settori dello Sportello per l’Edilizia (SUE).

L’accesso all’applicativo è pubblico, visibile anche su dispositivo mobile come smartphone e tablet, e non sono necessarie credenziali dedicate né sono presenti restrizioni all’utilizzo. Per accedervi basta cliccare sul link ‘Vai alla consultazione elenco pratiche edilizie’ presente nella pagina web raggiungibile all’URL http://www.comune.rimini.it/consultazione-elenco-pratiche-edilizie

La schermata si compone dell’area di mappa e di sezioni dove accedere ai comandi che consentono la navigazione all’interno della cartografia e l’accesso ai dati relativi alle pratiche associati ai fabbricati. Gli edifici per i quali è presente una pratica edilizia collegata sono evidenziati da una campitura azzurra; gli altri edifici non campiti che compaiono nella base cartografica, rappresentano edifici per i quali non risultano pratiche edilizie o fabbricati minori. La procedura per visualizzare l’elenco delle pratiche associate al fabbricato prevede l’inserimento del nome della via e del civico; al centro della mappa viene evidenziato il fabbricato risultato della ricerca. E’ sufficiente portarsi con il cursore in corrispondenza del fabbricato in oggetto e cliccare con il pulsante sinistro del mouse; viene visualizzata una maschera con i dati catastali dell’edificio. Per visualizzare l’elenco delle pratiche associate, poi, basta cliccare con il pulsante sinistro del mouse sulla voce ‘Pratiche edilizie’.