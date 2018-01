Scuola, via al bando per borse studio in provincia di Rimini. Tutte le informazioni utili

Attualità

Rimini

| 13:03 - 12 Gennaio 2018

Pubblicato il bando provinciale per la concessione di borse di studio per l’anno scolastico 2017/18. L’assegnazione delle borse di studio rientra fra le misure previste dalla L.R. 26/01 per il contrasto all’abbandono scolastico. Quest’anno alle risorse regionali si sommano risorse statali, provenienti dal Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, istituito dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sulla base di quanto previsto dall’ art. 9 del D. Lgs. n. 63/2017, attuativo della Legge 107/15.

Destinatari delle borse di studio sono gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e il secondo anno del sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) o le prime due annualità dei progetti personalizzati dell’IeFP (di cui al comma 2 art.11 della L.R. 5/2011), presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel sistema regionale IeFP. Requisito per l’accesso al beneficio è un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 10.632,94. Le domande devono essere presentate in via telematica, accedendo al sito https://scuola.er-go.it, dal 15 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018 ore 14:00.



Il bando è su:

http://www.provincia.rimini.it/bandi/bando-provinciale-concessione-borse-studio-las-201718