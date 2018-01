Inaugurazione Cinema Fulgor: da lunedì 15 il ritiro dei coupon per la visita guidata

Attualità

Rimini

| 12:41 - 12 Gennaio 2018

Con l’avvicinarsi del 20 gennaio, quando data di apertura del Cinema Fulgor dopo la simbolica preview con il rientro dei personaggi felliniani nelle sale allo scoccare della mezzanotte, Comune di Rimini e Khairos srl ricordano che sarà possibile conoscere direttamente la nuova casa del cinema della città attraverso visite guidate gratuite.

Alle ore 15 avrà inizio infatti la prima delle cinque visite in programma che fino a notte, intervallate a due ore di distanza l’una dall’altra, consentiranno un viaggio dentro questo nuovo motore culturale della città.

Per accedere alle visite guidate organizzate da Khairos sarà necessario per motivi organizzativi richiedere un coupon che potranno essere ritirati, fino al loro esaurimento nella misura massima di due per ogni persona, direttamente ed esclusivamente nelle giornate di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 gennaio presentandosi presso la biglietteria del Cinema Multisala Settebello di via Roma (dalle 10 alle 19; info 0541 57197).