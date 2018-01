Nelle scuole di Coriano a Ospedaletto la connessione è super veloce: sbarca la fibra ottica

Attualità

Coriano

| 11:52 - 12 Gennaio 2018

Da oggi tutte le sedi delle scuole elementari e medie di Ospedaletto - Scuola Elementare Ospedaletto Scuola Media Ospedaletto, Scuola Elementare Cerasolo - e la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Ospedaletto sono collegate con nuove linee in fibra ottica che hanno sostituito le precedenti linee dati ADSL: il vantaggio in termini prestazionali è considerevole, in quanto si è passati da una velocità di download/upload pari a 2 Mbit/s ad una di 30 Mbit/s.

Sono stati effettuati tutti i test di collaudo, consegnando alle scuole già dal 10/01/2018 tutte le linee perfettamente funzionanti.

Questo permetterà ai tanti alunni delle scuole tutti i ragazzi di poter utilizzare al meglio tutti gli strumenti informatici già disponibili presso i singoli plessi scolastici espressamente dedicati alla didattica (postazioni pc presenti nei laboratori, lavagne interattive multimediali, registro elettronico per insegnanti e studenti, collegamenti WiFi per utilizzo simultaneo di pc, smartphones e tablet, ecc.).

E’ un ottimo risultato raggiunto peraltro in tempi rapidissimi e con risorse contenute: siamo riusciti perfino ad ottenere un risparmio sui prezzi praticati dalla Convenzione Intercent-ER stipulata dalla Regione Emilia Romagna con il fornitore TIM Spa tramite una trattativa diretta con il medesimo fornitore. Il risultato tangibile di tale accordo è che il costo complessivo annuo sostenuto dal Comune di Coriano relativo alle 4 linee in fibra ottica appena installate presso le scuole di Ospedaletto, comprensivo di servizio fibra, manutenzione router ed IVA è pari ad € 4.919,04 anziché € 7.879,84 del listino Convenzione.

Si è pertanto realizzata forte sinergia tra il comune e l’istituto scolastico.

Il Sindaco Domenica Spinelli e il consigliere delegato Stefano Aluigi hanno immediatamente fatto proprie le criticità rilevate dal Dirigente scolastico Dott. Montanari - assegnato quest’anno all’Istituto Comprensivo di Ospedaletto - individuando le risorse finanziarie necessarie.

La concretizzazione del progetto, la celerità nell’esecuzione e le economie di spesa realizzate sono state possibili grazie alle specifiche professionalità in tema ICT presenti in questo Ente e alla forte collaborazione tra loro: la Dott. Carla Franchini - Responsabile dell’Area dei Servizi Generali - e l’ing. Simone Torsani, referente dei sistemi informativi ai quali è dovuto uno speciale ringraziamento.

La direzione marcatamente digitale già intrapresa da questo Comune negli ultimi anni, e concretizzatasi con lo switch off digitale (tutti i documenti dell’Ente prodotti in forma esclusivamente digitale - al 1° gennaio 2017), proseguirà ancora. A breve termine sarà infatti operativo il nuovissimo sistema informativo dell’edilizia, utilizzando le più recenti tecnologie informatiche.