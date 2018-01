Domenica 14 novembre stop ai veicoli più inquinanti nel territorio comunale di Rimini: ecco i dettagli

Attualità

Rimini

| 10:07 - 12 Gennaio 2018

Con la prima ‘domenica ecologica’ del 2018, domenica 14 gennaio scattano le limitazione alla circolazione dei veicoli privati anche nel territorio del Comune di Rimini così come su quelli aderenti al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e al Nuovo Accordo di Bacino Padano.

Le limitazioni prevedono il blocco dei veicoli più inquinanti anche durante la domenica, oltre che dal lunedì al venerdì durante la settimana. Dalle ore 8.30 alle ore 18.30 quindi è vietata la circolazione in tutta la zona urbana a mare della statale 16 agli autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0 ed Euro 1; agli autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1,Euro 2 ed Euro 3; ai ciclomotori e motocicli Euro 0.

Rimane garantito il transito nelle arterie di collegamento ai parcheggi di scambiamento (come piazzale Caduti di Cefalonia, Centro Ausa, Valturio, via Fantoni e parco Don Tonino Bello), alle strutture ospedaliere, di ricovero e cura, compreso l’intero asse mediano (la direttrice ‘Fila dritto’). Sono inoltre state individuate deroghe specifiche per alcune tipologie di veicoli e di utenti, come le famiglie con una fascia Isee inferiore a 14mila euro e i veicoli per l'accompagnamento degli alunni a scuola. Inoltre sono esclusi dai provvedimenti i mezzi che effettuano il car pooling.

Il testo integrale dell’ordinanza - che contiene nel dettaglio tutte le tipologie di veicoli ai quali si applicano le limitazioni alla circolazione, i veicoli e le categorie oggetto di deroga, nonché i tratti di strada esclusi dalle limitazioni, i provvedimenti emergenziali – è consultabile sui siti internet www.comune.rimini.it, www.riminiambiente.it, www.liberiamolaria.it.