Comico di Zelig Gianni Bardi inaugura la nuova stagione di teatro a Poggio Torriana. Appuntamento domenica 14

Eventi

Poggio Torriana

| 09:39 - 12 Gennaio 2018

Domenica 14 gennaio riparte la nuova stagione della Rassegna Mentre Vivevo al Centro Sociale di Poggio Torriana. L’associazione “quotidiana.com” ha preparato un nuovo calendario da gennaio ad aprile 2018 con appuntamenti di teatro, cabaret, cinema d’autore accogliendo performances e artisti prestigiosi.



Si comincia con un comico d’eccezione: Gianni Bardi, fondatore dei Le Barnos, gruppo di cabaret e teatro comico col quale approda nel 2007 a Zelig Off e partecipa a 11 puntate di Zelig Arcimboldi, in prima serata. Domenica pomeriggio dalle 17,30 a Poggio Torriana presenterà il monologo umoristico “Uomo senza glutine” uno spaccato sul quotidiano che rivela il lato buffo, grottesco e surreale delle cose di tutti i giorni. L’ingresso è 8 euro, al termine come ad ogni spettacolo, sarà servito un buffet.



La realtà del vivere quotidiano è sempre stato il filo conduttore dei quotidiana.com che per questa nuova stagione di Mentre Vivevo 2018 hanno scelto come immagine simbolo uno struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia: “un atteggiamento che di frequente rileviamo anche in noi esseri umani - spiegano Paola e Roberto, curatori della rassegna.

La sollecitazione a margine è “preferisco guardare”. Negarci lo sguardo sul reale sembra poterci preservare da spiacevoli verità, ma in sostanza ci preclude anche la scoperta di nuove possibilità, ci priva di spirito critico, di consapevolezza, opprime la creatività che è l’unica risorsa per superare con positività i cambiamenti che non possiamo arrestare. Su questa traccia si sviluppa il programma di questa prima parte della rassegna, accogliendo artisti che attraverso un personale linguaggio si soffermano sulle incrinature meno visibili del nostro reale; osservano, interpretano, ci ritornano attraverso la forma dell’ironia, della comicità o di una spietata ovvietà le contraddizioni e il disorientamento di un’epoca, ma anche la risorsa che abbiamo sotto gli occhi e a cui da troppo tempo dimentichiamo di attingere: l’essere umanità.”



Tra i prossimi appuntamenti della rassegna: domenica 21 gennaio la Giornata Nazionale del dialetto, un progetto del Comune di Poggio Torriana, in compagnia di poeti, musiche e degustazioni tipicamente romagnole; domenica 28 gennaio per la Giornata della memoria la proiezione del Film Miracolo a Sant’Anna di Spike Lee, ispirato all'Eccidio di Sant'Anna di Stazzema, un episodio della seconda guerra mondiale in Italia.



Mentre Vivevo è un progetto di quotidiana.com in collaborazione con La Mulnela, il sostegno del Comune di Poggio Torriana e della Regione Emilia Romagna – Progetto “Arti per il contemporaneo, arti per il territorio”



Per informazioni: 347.9353371 | quotidiana@alice.it | www.comune.poggiotorriana.rn.it