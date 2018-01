Rimini e provincia: gli eventi nel weekend dal 12 al 14 gennaio.Il divertimento non va in vacanza

Eventi

Rimini

| 07:08 - 12 Gennaio 2018

Ci siamo lasciati alle spalle un mare di eventi, dal Natale, al Capodanno fino all’Epifania, ma il divertimento non si spegne a Rimini e provincia che fa nuovamente il pieno di appuntamenti per questo week-end. Dalla musica al teatro, dall’enogastronomia alle immancabili discoteche, se volete qualche dritta per organizzare il vostro fine settimana ecco alcune idee.



TEATRO E MUSICA



Un toccante viaggio nei meandri di una mente stravolta dalla malattia, in cui lo spettatore vive assieme al protagonista il suo smarrimento, le sue visioni, il suo progressivo allontanamento dalla realtà, affidato all’interpretazione di un grande protagonista della scena italiana, come l’istrionico Alessandro Haber che avrà al suo fianco nel ruolo della figlia Lucrezia Lante della Rovere: il 2018 del Teatro Novelli si apre con “Il padre” , in scena a Rimini, per la regia di Piero Maccarinelli, nei giorni venerdì 12 e sabato 13 gennaio (ore 21) e domenica 14 gennaio (ore 16). QUI tutte le info.



Continua "Per aspera ad Astra", stagione teatrale di Bellaria Igea Marina. Il 2018 si apre nel segno della musica con Syria e il suo Bellissime. Voci di donne. Racconti di canzoni, spettacolo in programma venerdì 12 gennaio al Teatro Astra (ore 21.15, ingresso 15 euro; prevendita online www.liveticket.it). Cantante e artista versatile, Syria propone un viaggio tra le voci femminili che hanno segnato la nostra musica fino agli anni Ottanta. QUI le info.



Con il nuovo anno riprendono anche gli appuntamenti del Teatro Sociale Novafeltria, sabato 13 gennaio alle 21 la Compagnia Berardi Casolari presenta lo spettacolo "Io provo a volare", omaggio a Domenico Modugno. Una drammaturgia originale, che a partire da cenni biografici del cantautore e dalle suggestioni delle sue canzoni, racconta la vita di uno dei tanti giovani cresciuti in provincia pronti, sull’onda del mito, ad affrontare ogni peripezia per realizzare il sogno di diventare artisti. QUI tutte le info.



Già tutto esaurito il concerto pomeridiano del 14 gennaio, presso la Sala del Giudizio nel Museo della Città, dedicato agli U2, per la rassegna invernale di Rimini Classica. E così Filippo Malatesta e soci replicheranno subito alla sera alle 20.30 il concerto. Biglietti non numerato adulti €10,00, ragazzi fino a 14 anni € 5,00.

Info e prenotazioni: www.riminiclassica.it



La Bella Stagione dello Spazio Tondelli di Riccione è dedicata anche ai più piccoli con un cartellone teatrale per ragazzi e famiglie a cura di Riccione Teatro e Alex Gabellini: domenica 14 gennaio inaugura il cartellone de La Bellina, e il primo appuntamento è con Il Vecchio principe, sipario ore 16 e 30.



Al Teatro Novelli di Rimini i 'Concerti attorno al Sessantotto ' iniziano domenica 14 gennaio con un dittico dedicato alle Americhe: dalle lotte del Sudamerica, di ispirazione morale, politica e religiosa per molti, ai campus californiani, dove il movement debuttò nel '64 a Berkeley.

Guya Valmaggi e Los Creadores presentano CANTO LA DIFFERENZA, Violeta Parra, Victor Jara y canción por Ernesto. Ore 17 QUI le info.



FESTE E ENOGASTRONOMIA



Torna la tradizionale fiera contadina del Maiale, "La Fira de Bagoin" a Villa Verucchio, organizzata dall'Associazione Proloco: l’appuntamento è da venerdì 12 a domenica 14 gennaio in piazza Europa. Tappa irrinunciabile per i buongustai che troveranno costolette e a ottime salsicce, ciccioli e specialità della cucina romagnola. QUI tutte le info.



Una location suggestiva, la musica che avvolge con le sue calde sonorità, il brivido della competizione, i profumi e il gusto che sanno risvegliare. Tutto questo sarà Riviera Mixology, l'appuntamento di domenica 14 gennaio al Riviera Golf Resort. Ad animare la serata, a conclusione dell’omonimo corso di Miscelazione da poco conclusasi al Riviera Golf Resort, due ospiti d’eccezione, veri fuoriclasse nel campo di cocktails e preparazioni alcoliche: Charles Flamminio e Bruno Vanzan.



INCONTRI E CULTURA



Per il ciclo di incontri ‘Potere alla parola’, ideato e condotto dal critico musicale e saggista Pierfrancesco Pacoda, sono sei gli appuntamenti in programma dal 13 gennaio al 3 marzo al Salone Snaporaz di Cattolica: per raccontare la nuova musica italiana con alcune tra le figure più interessanti del panorama emergente, sabato 13 gennaio 2018 ore 17.00 “Amir, l’hip hop e la creatività di seconda generazione”. Presentazione del libro ‘Vivo per questo’ del rapper Amir Issaa.



Inaugura domenica pomeriggio a Riccione la quarta edizione del ciclo di conversazioni di archeologia La memoria rinnovata, quest’anno dedicate al tema delle migrazioni. Migrazioni. Invasioni. Contaminazioni è infatti il titolo del ciclo 2018 in programma a partire da domenica 14 gennaio al Palazzo del turismo. Il primo appuntamento (inizio ore 16.30, ingresso libero) ha per titolo L’età delle grandi migrazioni e i regni romano-barbarici. I Longobardi in Italia, un intervento a cura della professoressa Caterina Giostra dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.



DISCOTECHE



Sabato 13 torna il carichissimo sabato latino del Grancaribe. All’Altromondo Studios si balla tutta la notte con Rafel Nunez, Polin, Romoletto e Mauro Catalini.



Continuano le serate alla discoteca Bradipop Rimini. Sabato 13 gennaio sul palco si esibirà Nicolò Carnesi, uno dei cantautori più brillanti in Italia.