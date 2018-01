Misano, diventiamo tutti spazzini: domenica iniziativa per pulire la spiaggia

Attualità

Misano Adriatico

| 10:16 - 11 Gennaio 2018

Domenica prossima, 14 gennaio a partire dalle ore 10,30 dalla spiaggia parcheggio dei Gigli, si svolgerà "Salviamo il nostro mare". Si tratta di una campagna di partecipazione attiva per la salvaguardia delle coste e del mare promossa tra gli altri da Italia Nostra, Fondazione Cetacea, Legambiente, Greenpeace, WWF e Croce Rossa Italiana e sposata dall'Amministrazione Comunale di Misano Adriatico che prevede la pulizia della spiaggia da parte di tutte quelle persone che hanno il desiderio di fare una piccola azione di pubblica utilità per il contrasto all'inquinamento da plastiche e microplastiche.



Durante l'intera giornata gli interessanti saranno chiamati a fare gli spazzini della battigia e della spiaggia di Misano per dare un segnale chiaro e preciso rispetto ad una piaga purtroppo in costante ascesa.



La raccolta è prevista anche in caso di maltempo: basterà un adeguato equipaggiamento con stivali e con guanti robusti e sacchi di plastica. Il messaggio sarà forte e chiaro: anche Misano e i misanesi vogliono salvare il loro mare.



L'appuntamento di Misano segue quello di Cattolica e anticipa le date di Riccione e Rimini.