Sabato 20 gennaio grande inaugurazione del Cinema Fulgor. Sarà possibile ritirare i biglietti gratuiti

Eventi

Rimini

| 08:03 - 11 Gennaio 2018

Un compleanno ed una inaugurazione lunghi una giornata. Sabato 20 gennaio grande apertura del Cinema Fulgor in occasione del 98esimo compleanno di Federico Fellini. Per dare la possibilità a tutti di festeggiare, nella magica cornice del cinema, reso famoso nel mondo dal “Maestro", verrà rappresentato uno spettacolo all'insegna delle emozioni. Sarà possibile ritirare i biglietti gratuiti nelle giornate di: Lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 gennaio,dalle 10 alle 19 presso il Cinema Multisala Settebello, via Roma 70, scegliendo l'orario della rappresentazione che verrà ripetuta più, volte ad orari scaglionati.

Primo orario 15.00

Secondo orario 17.00

Terzo orario 19.00

Quarto orario 21.00

Ultimo orario 23.00

I biglietti potranno essere ritirati fino al loro esaurimento, per un massimo di DUE biglietti a persona. Info allo 0541/57197 Cinema Settebello