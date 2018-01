Gianni Morandi incontra i fan a Savignano. Il 24 febbraio sarà in concerto a Rimini

Eventi

| 07:44 - 11 Gennaio 2018

Venerdì 12 gennaio dalle ore 17.30 Gianni Morandi sarà al Centro Commerciale Romagna Shopping Valley di Savignano per incontrare i suoi fan e firmare le copie del nuovo album 'D’amore d’autore'. Un atto d’amore per la Romagna in attesa dell’avvio del tour che partirà il 24 febbraio proprio da Rimini all'Rds Stadium. L’“eterno ragazzino”, che ha appena compiuto 73 anni, promuoverà il suo 40esimo album di una lunghissima carriera. Quella di venerdì pomeriggio è l'unica tappa in regione dell’instore tour 2018 che precede l’avvio dei concerti dal vivo.