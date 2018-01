Ladri in azione in Valconca: prese di mira quattro abitazioni. Rubata una penna d’oro e gioielli di famiglia

Cronaca

Morciano

| 07:21 - 11 Gennaio 2018

Ondata di furti in appartamento nel riminese. A essere prese di mira quattro abitazioni in Valconca. Nel tardo pomeriggio di mercoledì ignoti sono penetrati all'interno delle abitazioni, approfittando che i residenti non erano all'interno. Le case, tutte al pianterreno, erano incustodite e non protette da allarmi o telecamere, quindi i banditi hanno agito indisturbati. Hanno forzato gli infissi, poi sono entrati e hanno messo tutto a soqquadro. A Morciano, i ladri hanno portato via una penna d’oro 'Cartier' del valore di circa trecento euro, mentre in una delle case a Montefiore, una cassa custodita in mansarda contenete gioielli di famiglia. Altrove invece, dopo aver forzato una finestra al primo piano, hanno ignorato macchina fotografica e orologio, mentre nell’altra abitazione dopo aver rovistato ovunque si sono accontentati degli spiccioli. Negli ultimi tre mesi sono almeno una trentina gli appartamenti svaligiati. Nel 2017 in provincia di Rimini sono stati commessi più di 1500 furti in casa. Dei casi di furto o tentato furto i carabinieri hanno raccolto le denuncie.