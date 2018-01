Nuoto, Master Garden 6 volte d’oro. Grande prestazione per gli atleti della Polisportiva

Sport

Rimini

| 09:59 - 10 Gennaio 2018

Inizio di anno scoppiettante per i Master Garden di Rimini che hanno cominciato il 2018 come avevano chiuso il 2017, con vittorie in serie e medaglie. Nella ristrutturata vasca olimpionica dello Stadio di Bologna, sono andati in scena sabato 6 e domenica 7 gennaio i Campionati Nazionali Uisp di nuoto master dove i ragazzi della Polisportiva erano presenti con una piccola rappresentativa formata da 5 atleti che non ha assolutamente demeritato, tanto da aggiudicarsi ben 6 medaglie d’oro per altrettanti titoli di campione Nazionale.

In doppia cifra Pierfranco Agrestini M75 che si è aggiudicato i 50-100 rana e Nicola Casadei M35 neo acquisto che ha fatto suoi i 100 farfalla ed i 200 misti. Un oro a testa per Claudio Berrini M60 nei 200 stile libero (2° nei 100 rana) e Gianluca Manunza M45 oro nei 100 dorso

Un più che lusinghiero inizio di stagione per i sempre verdi del Garden che si piazzano al 28° posto nella classifica di società su oltre 70 formazioni presenti. Nelle foto Manunza e Casadei.