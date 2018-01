Dipendenti 'fannulloni' umiliati, imprenditore a processo. E' accusato di averli costretti a stare seduti nel suo ufficio

Cronaca

Rimini

| 09:47 - 10 Gennaio 2018

"Vi do mille euro se rimanete seduti su quelle sedie a non fare nulla. Tanto è quello che fate sempre". Quella che voleva essere una provocazione per tre dipendenti, apostrofati come "fannulloni" è costata una denuncia per ingiurie, minacce e violenza privata a un imprenditore riminese, titolare di un'azienda di autotrasporti. E ora anche un processo penale. Come riporta la stampa locale, infatti, l'uomo è a giudizio davanti al tribunale di Rimini e i tre dipendenti hanno anche intentato una causa di lavoro. Secondo le accuse, sarebbero stati scherniti in malo modo davanti agli altri lavoratori perché costretti a sedersi su sedie vuote messe, in circolo, davanti a tutti i lavoratori dell'azienda. Il processo sarà celebrato il prossimo 9 luglio.