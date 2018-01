Ciclismo, torna la Coppi e Bartali: si disputerà dal 22 al 25 marzo

Sport

Gatteo

| 08:07 - 10 Gennaio 2018

Il Gruppo Sportivo Emilia si sta preparando a proporre a tutti gli appassionati la nuova edizione 2018 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che si correrà dal 22 al 25 marzo. La breve gara a tappe lungo la nostra regione rappresenta come sempre uno degli appuntamenti di maggiore richiamo del calendario internazionale e la prova ne è data dal fatto che, ad oggi, sono ben 45 le squadre che hanno richiesto di parteciparvi. Proprio in questi giorni il Gruppo Sportivo Emilia sta vagliando le richieste ricevute per arrivare a proporre un cast di alto livello che sarà formato da alcune formazioni World Teams, da squadre Professional e Continental di primo piano. L’edizione 2018 della gara vinta lo scorso anno dal francese Lilian Calmejane come da tradizione si aprirà con il doppio appuntamento a Gatteo (frazione in linea al mattino e cronosquadre al pomeriggio) e si concluderà con una tappa inedita particolarmente spettacolare i cui dettagli saranno svelati nelle prossime settimane.