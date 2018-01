Morciano: conferenza di Alessandro Meluzzi su adolescenti e social network si sposta al padiglione fieristico

Attualità

Morciano

11:08 - 09 Gennaio 2018

Viste le numerose richieste ricevute e l’alto numero di partecipanti previsto, la conferenza con il professor Alessandro Meluzzi, in programma a Morciano di Romagna il 13 gennaio prossimo alle 20.45, è stata spostata al padiglione fieristico di via XXV Luglio. L’evento non si svolgerà più alla Sala ex Lavatoio, come inizialmente previsto.

Restano invece confermati data e orario. La conferenza sarà ad ingresso gratuito. Non è richiesta prenotazione. “Adolescenza e solitudine nell’era dei social network”: sarà questo il tema dell’appuntamento, che avrà come suo relatore principale il professor Alessandro Meluzzi, psichiatra, scrittore e volto noto della televisione italiana. Meluzzi affronterà il delicato tema del rapporto tra giovani e nuove tecnologie e del modo in cui queste possono influenzare la vita di tutti i giorni, portando in alcuni casi anche a forme di isolamento. L’evento è promosso dall’istituto ‘Gobetti’ di Morciano e dall’associazione Inner Wheel Riccione – Valconca. Dopo il saluto del sindaco Giorgio Ciotti, seguiranno gli interventi di Daniela Massimiliani, dirigente scolastico del ‘Gobetti’, e di Franca Mulazzani, presidente di Inner Wheel. Quindi la parola passerà a Meluzzi. Si ricorda che il 13 gennaio prossimo si terrà anche l’ultimo degli open-day (15.30-18) presso il ‘Gobetti’, con una novità: i due nuovi licei (linguistico e delle scienze umane). Non mancheranno le sorprese per gli studenti e le loro famiglie.