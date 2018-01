Piedibus Viserba inaugura la linea che unisce la zona monte con il Centro studi

Attualità

Rimini

| 10:59 - 09 Gennaio 2018

Il Piedibus di Viserba compie dieci anni e lo fa nel migliore dei modi, inaugurando la linea che per l'anno scolastico in corso accompagnerà trenta bambini alla scuola Flavia Casadei, utilizzando la nuova pista ciclabile su via Beltramini che unisce la zona monte di Viserba con il Centro studi. Un percorso che permette ai genitori di lasciare in sicurezza i loro figli per percorrere a piedi il tragitto casa scuola senza doversi inserire nelle strade con traffico veicolare. Oltre ai trenta bambini fanno parte di questa linea anche venti genitori volontari.

“Quella di Viserba – ha commentato l'assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini, Mattia Morolli, presente questa mattina all'inaugurazione del nuovo percorso – è una linea storica del nostro Piedibus, che da quest'anno si inserisce a pieno titolo nel nuovo quadro di mobilità pedonale e ciclabile pensata intorno al centro studi. Un progetto coerente sia con una visione ambientale ed ecologica, che rientra anche nei programmi di studio dei bambini, sia con la nuova urbanistica del quartiere in cui è inserita”