Adeguamento e miglioramento sismico: 450mila euro per le scuole di Montescudo

Montescudo

| 10:52 - 09 Gennaio 2018

Sono oltre 450.000 gli euro stanziati dalla Regione Emilia Romagna, in favore del Comune di Montescudo-Monte Colombo per l’esecuzione di lavori di miglioramento sismico presso due Scuole operanti sul territorio. Nel dettaglio, per la Scuola dell’Infanzia Bambi in località Trarivi sono stati concessi 350.000 euro per realizzare “interventi di miglioramento sismico” e 50.000 euro per la “manutenzione straordinaria”, mentre invece per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado F. Rosaspina in località Montescudo 50.000 euro per la “manutenzione straordinaria”.

I fondi risorse rientrano in un complessivo finanziamento di oltre un miliardo che il Ministero dell’Istruzione ha destinato all’edilizia scolastica e che ha visto assegnati alla Regione oltre 94 milioni di euro, di cui 7,75 per la Provincia di Rimini. Per l’intervento da € 350.000,00 della scuola Bambi il Comune ha già approvato nell’anno 2017 il progetto di fattibilità tecnica ed economica.