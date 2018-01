Giornata dedicata agli U2, Filippo Malatesta in concerto al Museo della Città di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:39 - 09 Gennaio 2018

Già tutto esaurito il concerto pomeridiano del 14 gennaio presso la Sala del Giudizio nel Museo della Città ,dedicato agli U2, la rassegna invernale di Rimini Classica. E così Filippo Malatesta e soci replicheranno subito alla sera alle 20.30 il concerto.



Il cantautore riminese più amato, Filippo Malatesta, lascia da parte per una volta le sue canzoni e si cimenta nel repertorio da brividi degli U2. “Kingdoms rise, Kingdoms fall”, da un celebre verso di October, sarà un concerto monografico, con arrangiamenti delle più famose canzoni della band numero uno del pianeta che alcune volte seguiranno fedelmente la versione U2, altre volte la stravolgeranno, mostrandone lati nascosti e magici. L'inconfondibile voce calda e vellutata di Filippo Malatesta ci accompagnerà in With or Without you, One, Love is blindness, per poi diventare rock e travolgente in Until the end of the world, Seconds e New years day, solo per citare alcune canzoni. Lo accompagneranno Aldo Maria Zangheri alla viola elettrica, Stefano Zambardino alla tastiera, Andrea Bartolini al basso e Lorenzo Rinaldi alle percussioni.



Biglietti non numerato adulti €10,00, ragazzi fino a 14 anni € 5,00.

Info e prenotazioni: www.riminiclassica.it