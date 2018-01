Si trova un ladro in camera da letto mentre guarda la tv, urla e lo fa scappare

Cronaca

Cattolica

| 09:27 - 09 Gennaio 2018

Stava tranquillamente guardando la tv quando improvvisamente si è trovata un ladro in camera da letto. E' successo l'altra sera in una abitazione di via Verdi a Cattolica. La donna, sola in casa, era sul divano in salotto a guardare la televisione, ha sentito strani rumori provenire dal secondo piano, si è alzata per controllare e si è trovata davanti un uomo che le avrebbe fatto segno di tacere, ma l'anziana si è messa ad urlare, a quel punto il ladro è scappato dal davanzale della finestra. Il malvivente, dai rilievi dei carabinieri, sarebbe entrato nell'appartamento al primo piano dopo aver scardinato la tapparella e pensando di essere solo in casa, ha rovistato nei cassetti. Le ricerche dei militari subito intervenuti dopo la richiesta di soccorso della signora, non hanno

dato alcun esito.