La banda del 'buco' torna a colpire: diecimila euro di bottino in tabaccheria a Rimini

| 07:43 - 09 Gennaio 2018

La banda del 'buco' è tornata a colpire. Ad essere presa di mira è stata una tabaccheria di Rimini. Dopo una serie di furti con la medesima modalità, tra cui meno di tre settimane fa ai danni di un'altra tabaccheria a Viserba, i malviventi hanno svaligiato la rivendita in via Parisano, all’angolo con viale Regina Elena. In questo caso i banditi sono entrati da un bar confinante, hanno fatto un buco nel muro e sono penetrati all'interno della tabaccheria 'Basile'. Una volta dentro, hanno rubato gratta e vinci, stecche di sigarette e, soprattutto, l’incasso dei giorni scorsi. Il colpo è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato ma solo lunedì mattina i titolari si sono accorti dell'ammanco. Le immagini delle telecamere sono ora al vaglio della polizia. Foto di repertorio.