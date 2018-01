Dopo la pausa Santarcangelo Calcio torna al lavoro, mercoledì amichevole a Gatteo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:46 - 08 Gennaio 2018

Dopo la pausa concessa da mister Alberto Cavasin nella prima settimana di gennaio, sono ripresi questa mattina gli allenamenti della formazione gialloblù. Sul sintetico di Gatteo Mare, Dalla Bona e compagni hanno svolto una prima parte di seduta dedicata al lavoro atletico, poi sono stati impegnati da mister Cavasin con delle partitine 5x5 a porte piccole, con situazioni di gioco in fase offensiva e difensiva e infine con una partitella su terreno ridotto. Al lavoro anche Riccardo Gaiola che proseguirà a Santarcangelo il programma di recupero iniziato ad Appiano Gentile dopo l’infortunio al ginocchio. Domani gli allenamenti proseguiranno con la seduta mattutina, per mercoledì è invece in programma un’amichevole, sempre sul sintetico di Gatteo (fischio d’inizio ore 13:00), contro l’A.S.D. Ilario Lorenzini – Barbara formazione che milita nel campionato di Eccellenza marchigiano.