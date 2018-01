Rimini, l'11 gennaio tutti in piazza Cavour per cantare le canzoni del grande De André

Eventi

| 12:50 - 08 Gennaio 2018

Dall'11 gennaio 2000, ogni anno, in Piazza Cavour si incontrano portandosi tutti gli appassionati di De Andrè. Anche per il 2018, nel giorno della nascita del grande cantautore genovese, tante persone si raduneranno in piazza Cavour dalle 19: c'è chi porta gli strumenti, chi i canzonieri, chi viene per cantare e chi viene semplicemente per ascoltare.

"E' specialmente in gennaio che mi viene in mente. Specialmente in gennaio, mi ricordo che son appena passate le feste, e il profumo fresco ed arancione dei mandarini spezza l'aria gelata, quando si cammina in centro città. Profumo dolce di croccante e cannella, mentre sotto la sciarpa si respira piano, e il buio della notte arriva subito. Specialmente in gennaio le tende alle finestre , mentre le guardi passando dalla strada, si fanno azzurrine, e i lampadari son luoghi immaginari e caldi dove bere una cioccolata, o parlare con gli amici. E'specialmente in gennaio che mi ricordo che manca qualcosa, e le pozzanghere scricchiolano di ghiaccio, il respiro diventa bianco anche quando ridi.

E'specialmente in gennaio che ci manchi Faber."