Oltre 1400 giovani atleti a 'Happyfania', il torneo di volley giovanile di Kiklos

| 12:46 - 08 Gennaio 2018

La pallavolo giovanile ha inaugurato brillantemente i primi giorni del 2018. La sesta edizione di Happyfania Volley, il torneo di pallavolo giovanile nazionale organizzato da Dinamo Pallavolo Bellaria e Kiklos, in collaborazione con Fondazione Verdeblu e PA Incentive di Promozione Alberghiera, ha registrato un nuovo record di partecipazione e di entusiasmo. Oltre 1.400 partecipanti totali, di cui 1.200 provenienti da fuori provincia ospiti in una ventina di hotel; 45 società iscritte e 74 squadre hanno disputato le partite in ben tredici impianti tra Bellaria Igea Marina, Viserba di Rimini, Rimini e Savignano sul Rubicone. Duecento le partite giocate in questa tre giorni di pallavolo, sano agonismo e tante emozioni per atleti e famiglie al seguito.





Nel giorno dell’Epifania si sono svolte le ultime gare, culminate nel pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Bellaria Igea Marina con le finalissime delle categorie maggiori, la Lotteria della Befana e la cerimonia di premiazione, presieduta dall’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Bellaria Igea Marina Michele Neri, da Sanzio Sacchetti Vicepresidente Comitato Fipav Romagna Uno e da Riccardo Pozzi Presidente Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina.





L’incremento rispetto all’anno scorso è di diverse centinaia di partecipanti, lampante la soddisfazione degli organizzatori Kiklos e Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina: “Siamo molto contenti: la manifestazione è in crescita non solo dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista tecnico, abbiamo assistito a delle belle finali e l’entusiasmo del pubblico ne è stata la concreta dimostrazione. Cerchiamo, come nostro marchio di fabbrica, di curare ogni dettaglio organizzativo e i complimenti che abbiamo ricevuto al termine della manifestazione ci dimostrano che siamo sulla buona strada”.





Un buon modo per iniziare un 2018 di eventi sportivi.





I vincitori





U12 F Sanda Volley (MB) - U13 F Fusion Team Volley (VE) - U14 F Volley Club Sestese (FI) - U14 M Azzurro Calor Osimo (AN) - U16 F Volley Segrate Blu 1978 (MI) - U16 M Montesi Apav (PU) - U18 F Libertas Offma Martignacco (UD).