Rimini, agevolazioni per la mobilità casa lavoro delle persone disabili: come fare richiesta

Attualità

Rimini

| 12:10 - 08 Gennaio 2018

Le persone con disabilità che utilizzano trasporti personalizzati o trasporti pubblici con l’ausilio di un accompagnatore per recarsi al lavoro possono presentare domanda di contributo entro il 15 gennaio 2018. Il contributo può essere riconosciuto per le spese sostenute durante il 2017, debitamente documentate come stabilito dal bando consultabile sul sito internet del comune al seguente link

I requisiti per l’ammissione al contributo sono :

- Residenza in uno dei Comuni del Distretto Socio Sanitario di Rimini Nord;

- Età maggiore di anni 18;

- Condizione di Disabilità Certificata media, grave o di non autosufficienza riferita ad una delle categorie elencate alla tab. 3 allegata al DPCM 159/2013;

- Svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo per almeno 60 giornate, anche non continuative, nell’arco dell’anno 2017;

- Attestazione del servizio sociale territoriale (Servizio Disabili) dello stato di necessità del trasporto personalizzato da e verso il luogo di lavoro.

- Non essere destinatario, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando, di assegnazione da parte dell’Azienda Sanitaria di ausili specifici per l’autonomia nel trasporto.

È possibile presentare domanda entro le ore 13,00 del 15 gennaio 2018 all'Ufficio bandi sociali del Comune di Rimini, in via Ducale 7, secondo piano. Alternativamente le domande potranno pervenire via fax al n.0541/70466 o mediante posta elettronica certificata spedita da casella di posta certificata all’indirizzo direzione4@pec.rimini.it

I richiedenti prima di presentare la domanda dovranno fissare appuntamento per un colloquio chiamando il numero 0541/704662 o scrivendo al servizio segretariatosociale@comune.rimini.it

Per informazioni è possibile contattare il numero 0541/704753.