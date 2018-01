San Marino, visita del Fondo monetario internazionale. La repubblica del Titano potrebbe ottenere 120 milioni

Attualità

Rimini

| 10:00 - 08 Gennaio 2018

Inizia lunedì 8 gennaio la visita di rappresentanti del Fondo monetario internazionale a San Marino, che dovrebbe concludersi il 17 gennaio: a Palazzo Begni primo incontro con i gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza. Allo studio, scrive il Corriere Romagna, un piano per l'eventuale richiesta di finanziamento: sebbene ancora non sia stata aperta alcuna procedura con il Fondo, San Marino potrebbe ottenere 120 milioni. La visita del Fondo Monetario - informa San Marino Rtv, la radiotelevisione di Stato - è classificata come article 4, cioè ordinaria, non verrà quindi varato alcun programma di assistenza. "Ci si presenterà con un progetto - spiega al Corriere Romagna Giuseppe Morganti, capogruppo di Ssd (Sinistra socialista democratica) - Per la maggioranza è questa la chiave di volta non solo per un sostegno finanziario ma anche per assistenza tecnica". Così "San Marino potrà essere assistito passo dopo passo nell'attuazione del piano che ha sviluppato, ricevendo una sorta di certificazione internazionale che potrebbe aprire le porte ad investitori esteri". Questo piano però non è stato definito nel dettaglio, precisa al quotidiano Simone Celli, Segretario di Stato alle Finanze e al Bilancio, "ma contiene linee di indirizzo su cui ci sarà confronto con forze politiche, sindacati e Anis". Si svilupperà in macroaree: riforme strutturali, crescita e settore bancario in chiave di sostenibilità della finanza pubblica.