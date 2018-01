Calcio Serie D: clamoroso San Marino, vittoria 4-0 in casa della terza in classifica Vastese

Sport

Repubblica San Marino

| 09:22 - 08 Gennaio 2018

Clamoroso inizio di 2018 per il San Marino, che rifila un secco poker alla Vastese terza in classifica. Con l'arrivo di Medri i Titani sembrano aver svoltato, visto che il 2017 si era chiuso con la vittoria in casa del San Nicolò. Il San Marino rompe gli equilibri al 21' con uno splendido destro al volo di Ceccarelli, che non dà scampo a Camerlengo. Il primo tempo non registra molte emozioni: al 43' i locali rimangono in dieci per l'espulsione di Iodice, nel recupero Fall si distende su un tiro di Pizzutelli. Al 1' della ripresa Bugaro entra in area indisturbato e arrivato a tu per tu con Camerlengo lo infila. Due minuti dopo ancora percussione di Bugaro, che cade, ma riesce a servire il tap-in di Cinque. Al 64' Fall vola sulla punizione di Fiore, evitando il gol della bandiera. Il San Marino chiude i conti all'82' con un destro potente di Cinque, che piega le mani al disattento Camerlengo.





Vastese - San Marino 0-4

Reti: 21' Ceccarelli, 46' Bugaro, 48' e 82' Cinque





Vastese: Camerlengo, Iodice, De Chiara, De Feo (87' Lucciarini), Amelio, Iarocci, Stivaletta (86' Di Pietro), Pizzuttelli (91' Carice), Leonetti (75' Tedesco), Fiore, Bittaye (72' Casciani).

In panchina: Alonzi, Lombardo, Alberico, Menna.

Allenatore: Colavitto.





San Marino (4-3-3): Fall - Ceccarelli, Mingucci, Di Maio, Tamagnini (65' Moretti) - Gadda, Pestrin, Conti (83' Evaristi) - Bugaro (77' Miglietta), Cinque (83' Bardeggia), Longobardi (58'Nappello).

In panchina: Donini, Zeqiri, Guidi.

Allenatore: Medri.





Arbitro: Pascariello di Lecce (Assistenti Fumarulo di Barletta e Andreano di Foggia)