Calcio Promozione: la Stella inizia il 2018 perdendo in casa 2-0 con il Cava

Rimini

| 17:11 - 07 Gennaio 2018

Due leggerezze difensive costano alla Stella la sconfitta in casa contro il Cava. Al 2' Rossi apre le marcature sfruttando un'indecisione della difesa su un cross. I riminesi sfiorano il pareggio con due punizioni di Mussoni che trovano la risposta dell'attento Agostini. Al 48' il Cava raddoppia sugli sviluppi di un calcio di punizione: la difesa non riesce a liberare l'area e Bertaccini raddoppia con una girata. A metà ripresa le velleità di rimonta della Stella si complicano per l'espulsione di Mussoni per doppia ammonizione.





Stella - Cava 0-2

Reti: 2' Rossi, 48' Bertaccini.





Stella: Temeroli, Bartolucci, De Paoli, Mussoni, Angelini G., Fabbrucci; Martin, Lazzaretti; Angelini L., Greco, Gabellini.

In panchina: Favarelli, Radu, Nardi, Cicchetti, Bellucci, Riccardi, De Martino.

Allenatore: Boldrini.





Cava: Agostini, Selvaggio, Ammannato, Gentili, Carapia, Bertaccini; Agazzi, Fiore Mar.; Asturi, Rossi, Bacchilega.

In panchina: Cambiuzzi, Perugini, Falcini, Fiore Mas., Satanassi, Fazzini, Lecce.





Arbitro: Antonellini di Ravenna (assistenti Cornacchia e Diversi di Lugo di Romagna).