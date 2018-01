Calcio Promozione: parte bene il 2018 per il Pietracuta, Sampierana battuta 1-0

Sport

Pietracuta di San Leo

| 16:33 - 07 Gennaio 2018

Il 2018 del Pietracuta inizia nel segno di Gianni Fratti, con una vittoria su misura a spese della Sampierana. Nel primo tempo partita equilibrata al Bindi, con continui ribaltamenti di fronte. Al 7' Tani conquista palla sulla trequarti avversaria e serve Francesco Fabbri, che cerca il pallonetto senza inquadrare la porta di Magnani. La Sampierana risponde con un velenoso tiro cross di Batani, nessuno dei suoi compagni riesce a correggere in rete. Al 34' Halilaj chiede e ottiene l'uno-due ad Alessio Balducci, filtrante per Michelotti che in diagonale manca di poco il bersaglio. Nel recupero del primo tempo contropiede di Halilaj che ignora Tani sulla sinistra, cercando il tiro senza però trovare la porta. A inizio ripresa Halilaj lancia Tani che salta Magnani in uscita e da posizione defilata colpisce il palo. Cinque minuti dopo ancora Tani sulla sinistra, il cross trova la mezza rovesciata di Fratti che sblocca il risultato. Splendida l'esecuzione del bomber rossoblu, con Magnani che tocca senza evitare il gol. Con lo svantaggio la Sampierana reagisce e prende il pallino del gioco in mano, ma alla mezz'ora Lasagni si supera salvando il risultato su un colpo di testa. Nel finale show di Fratti che salta tre avversari, compreso il portiere, l'attaccante però calcia alto.





Pietracuta - Sampierana 1-0

Reti: 51' Fratti (P).





Pietracuta: Lasagni, Mularoni, Celli, Balducci A., Amadei, El Haloui; Halilaj (75' Tomassini), Fabbri F.; Fratti, Tani, Michelotti (68' Fabbri D.).

In panchina: Balducci C., Giovanetti D., Pavani, Burioni, Sebastiani.

Allenatore: Fregnani.





Sampierana: Magnani, Simoncini F., Braccini, Quaranta, Giovanetti N., Petrini; Salvi, Canali; Chiarini, Gregori, Batani.

In panchina: Lusini, Battistini, Valgiusti, Lanzi, Manenti, Simoncini A., Mazzoli.

Allenatore: Rossi.





Arbitro: El Baroudi di Faenza (Assistenti: Xhafa e Spani di Ravenna).