Riccione, la magia dell'hip hop: 130 crew in sfida, il team vincitore è di Roma

Attualità

Riccione

| 15:53 - 07 Gennaio 2018

Con la proclamazione delle crew vincitrici si è conclusa la ventitreesima edizione dell’Mc Hip Hop Contest. Sabato 6 gennaio al Palazzo dei Congressi di Riccione, davanti ad un grande e caloroso pubblico, sono state elette le migliori performance di ciascuna categoria.

In gara 130 crew provenienti da tutt’Italia e non solo presenti anche crew europee.

A vincere il titolo più prestigioso di The Crew of the Year 2018, la formazione di Roma M.o.b. Squad.



Nella fotogallery l'elenco dei vincitori.