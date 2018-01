Sgr Servizi paga un film al cinema a oltre 2000 tra i propri clienti, l'iniziativa natalizia

Attualità

Rimini

| 13:26 - 07 Gennaio 2018

Famiglie al cinema, gratis con SGR Servizi. Questa mattina la Giometti Cinema Multiplex, al centro commerciale Le Befane, ha ospitato 2.200 persone fra coloro che, tra i 200.000 clienti di SGR Servizi, hanno aderito all'iniziativa promossa durante le Feste. In pochi giorni la proposta, veicolata online e presso gli sportelli SGR, è andata sold out. “Un bel film durate le Feste è una buona abitudine per moltissime famiglie – il commento di Lorenzo Pastesini, Direttore Mercato Gas ed Energia Elettrica di SGR Servizi - Abbiamo voluto premiare i nostri clienti, offrendo loro questa opportunità. Siamo contenti di aver esaurito in pochi giorni i posti disponibili e soprattutto di aver regalato a tanti bambini un bel sorriso”.