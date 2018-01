Riccione, Umberto Tozzi canta per settecento estetiste. Tra gli ospiti anche Giacobazzi e l'attore Bocci

Attualità

| 10:51 - 07 Gennaio 2018

Da 7 al 9 gennaio oltre 700 estetiste provenienti da ogni angolo d'Italia, si sono date appuntamento a Riccione per partecipare al Gran galà di stelle, la festa Uniqa organizzata dall’azienda marchigiana Pea Cosmetics per celebrare la bellezza. Appuntamento al palazzo dei congressi dove sessioni tecniche si alterneranno a divertenti momenti ludici. Le professioniste della bellezza partecipanti alla tre giorni, accompagnate da informatori, agenti e dipendenti dell’azienda, saranno accolte domenica sera da uno spettacolo di cabaret di Giuseppe Giacobazzi. Lunedì 8 gennaio invece gli ospiti potranno scoprire le novità del settore partecipando al 2° Convegno nazionale Pea Cosmetics Arte e scienza, dermatologia ed estetica, incontri tra salute e bellezza tenuto da un pool di relatori qualificati. Gran finale con la cena di gala in cui si esibiranno Umberto Tozzi, Alberto Laurenti e i Rumba di Mar. Ospite speciale e padrino della serata, sarà Marco Bocci attore che ha saputo conquistare il pubblico femminile interpretando il commissario Nicola Scialoja nella fiction Romanzo Criminale e soprattutto il vice questore Domenico Calcaterra nella serie Squadra Antimafia. La rinnovata scelta di Riccione da parte di Pea Cosmetics conferma il forte slancio negli ultimi anni del turismo congressuale sulla Riviera Romagnola, anche fuori stagione.