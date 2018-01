Atletica, Elena Borghesi vince e stabilisce la nuova miglior prestazione italiana sui 1000 metri master

Sport

Rimini

| 09:43 - 07 Gennaio 2018

Che Elena Borghesi stesse bene lo si era capito dalle ultime gare che aveva disputato, in primis la “Cheursa di Bech” di Santarcangelo di novembre, corsa podistica di 10 chilometri dove aveva letteralmente “demolito” il suo precedente crono su questa distanza portandolo ad un eccellente 36’41”, ma quello che ha fatto l’atleta riminese nel pomeriggio di domenica 6 gennaio al palaindoor di Ancona è un record nel record.

Approdata nel settore master dal 1° gennaio, in particolare entrata nel settore delle atlete al di sopra dei 35 anni di millesimo, Elena soltanto sei giorni dopo, alla prima uscita agonistica della stagione 2018, è andata a vincere la gara dei 1000 metri mettendo in fila tante atlete notevolmente più giovani di lei, e siglando con 2’54”13 nettamente il suo nuovo record personale, ma soprattutto la miglior prestazione italiana su questa distanza fra le atlete over35. La ricetta per ottenere un risultato come questo è data dalla combinazione fra indubbie qualità tecniche, un’enorme passione per questo sport, estrema puntualità nello svolgere gli allenamenti “tagliati” per lei, e la grande determinazione e serenità che le ha portato la maternità e l’arrivo del figlio Eros.