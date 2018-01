Nei grandi parchi riminesi la Befana arriva sui pattini a rotelle e gioca con i delfini

Attualità

Riccione

| 08:11 - 07 Gennaio 2018

All’Acquario di Cattolica e a Oltremare a Riccione la befana non è arrivata volando sulla scopa, ma danzando su pattini a rotelle e sullo skate.

Destreggiandosi fra squali e pinguini, la Befana è stata la star, questa mattina, della festa di pattinaggio artistico e freestyle “Roller Gala, Follie sui Pattini all’Acquario” a Cattolica, in collaborazione con Scuola di Pattinaggio Pietas Julia. La vecchina ha indossato i pattini e dopo spettacolari evoluzioni di pattinaggio artistico, ha consegnato le caramelle ai bimbi nel Percorso Blu.

A Oltremare, invece, di Befane ne sono apparse ben tre. La prima è arrivata sullo skate in Laguna e si è scatenata in un ballo hip hop con la Principessa dei ghiacci e Santa Claus. La seconda è spuntata fra le rocce e, in muta, si è tuffata fra i delfini per ballare insieme a loro in acqua. Mentre la terza, con un enorme sacco, ha incontrato i piccoli ospiti consegnando loro dolci sorprese.

Domani 7 gennaio ultimo giorno di apertura di stagione per i parchi Costa Edutainment della Riviera, Acquario di Cattolica, Oltremare di Riccione e Italia in miniatura a Rimini. Tutti e tre danno appuntamento poi al pubblico a marzo 2018.

