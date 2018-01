Volley: Banca di San Marino è prima, Titan Services sconfitta nel derby dal Bellaria

Sport

Repubblica San Marino

| 07:31 - 07 Gennaio 2018

Serie C maschile: Titan Services – Romagna Banca Bellaria 0 - 3 (21, 18, 21)

Rondelli 1, Oliva, Peroni 8, Tentoni 4, Andrea Lazzarini 6, Elia Lazzarini 3, Bacciocchi (L), Di Michele, Togni, Crociani 3, Farinelli 18. N.E.: Bernardi. All. Stefano Mascetti





Sconfitta senza scusanti quella subita sabato 6 a Serravalle dalla Titan Services nel derby con il Bellaria. Coach Stefano Mascetti ne dà una descrizione molto oggettiva: "I nostri avversari hanno meritato di vincere. – Dice. – Noi abbiamo fatto del nostro meglio, non abbiamo mai mollato e anche giocato bene in alcuni fondamentali ma loro sono stati superiori e hanno messo in mostra una ottima correlazione muro/difesa. Per batterli, avremmo dovuto fare qualcosa di più in battuta. C'è un po' di rammarico ma dobbiamo anche ricordarci quali erano e restano gli obiettivi di questa squadra: valorizzazione dei giovani in prospettiva nazionale e una salvezza il più possibile tranquilla. Su questi dobbiamo continuare a rimanere concentrati".





Classifica: Polisportiva Modena Est 32, Romagna Banca Bellaria 25, Titan Services San Marino 22, Atlas Ravenna 20, Rubicone San Mauro Pascoli 20, Cesena 19, Modena Volley 18, Foris Conselice 17, Zinella Bologna 15, Spem Faenza 13, Pagnoni Marignano 12, Anderlini Modena 8, Invicta Modena 5, Atletico Bologna 5.





Prossimo turno: 12esima giornata sabato 13 gennaio ore 20.30 a San Pietro in Vincoli Atlas Ravenna - Titan Services.





Serie C femminile: Pontevecchio – Banca di San Marino 1 - 3 (25/22 8/25 15/25 19/25).

Bacciocchi 17, Parenti 10, Fiorucci 13, Sara Pasolini 9, Tomassucci 20, Benvenuti 6, Pasini, Ridolfi (L1), Pasolini (L2). N.E.: Magalotti, Piscaglia, Para. All. Luca Nanni.





Brillante vittoria della Banca di San Marino sabato contro il Pontevecchio a Bologna. Tre punti che proiettano la squadra in testa alla classifica a due giornate dalla fine del girone di andata. "Abbiamo giocato un buon match dopo un primo set problematico nel quale siamo scese sul parquet davvero troppo molli – racconta coach Luca Nanni. – In realtà un po' c'era da aspettarselo dopo il lungo periodo di stop. Dal secondo set, però, siamo entrate nel match e abbiamo sempre comandato il gioco spingendo soprattutto in battuta e mettendo le nostre avversarie in difficoltà nella ricezione. Tutte le ragazze si sono espresse a ottimi livelli con Tomassucci, Bacciocchi e Fiorucci (che ha attaccato con grandi percentuali), a guidare la riscossa".





Classifica: Banca di San Marino 26, Lugo 24, Gut Chemical Bellaria 23, Cattolica 23, Rubicone Savignano 19, Faenza 16, Cervia 15, Pgs Bellaria Bologna 13, Olimpia Master Ravenna 13, Flamigni San Martino in Strada 12, Pontevecchio Bologna 9, Bologna Rossa 3, Ozzano 2.





Prossimo turno: 12esima giornata sabato 13 gennaio ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Bologna Rossa.





Nella foto: Ilaria Fiorucci